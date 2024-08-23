Омский минтруд предлагает запретить мигрантам работать таксистами, водителями автобусов и учителями. В случае принятия этого документа, запрет будет действовать весь следующий год.
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Омский минтруд предлагает запретить мигрантам работать таксистами, водителями автобусов и учителями. В случае принятия этого документа, запрет будет действовать весь следующий год.