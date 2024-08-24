Роналду недоволен положением дел в «Аль-Насре» 🤬 Криша смущает, что клуб не нашёл деньги на топовые трансферы в это межсезонье 💸 Неужели пузырь скоро лопнет 😳 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.