Роналду недоволен положением дел в «Аль-Насре» 🤬 Криша смущает, что клуб не нашёл деньги на топовые трансферы в это межсезонье 💸 Неужели пузырь скоро лопнет 😳 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Роналду недоволен положением дел в «Аль-Насре» 🤬 Криша смущает, что клуб не нашёл деньги на топовые трансферы в это межсезонье 💸 Неужели пузырь скоро лопнет 😳 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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