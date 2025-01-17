Остров Чамп – один из самых удаленных и удивительных уголков планеты. Это практически нетронутая цивилизацией часть Земли привлекает внимание геологов со всего мира.
Остров Чамп и каменные шары
Комментарии
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Александр Николаевич
Природа творит чудеса...
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19 час.
Старый Фонарь
Чудит мать природа. Подкидывает загадки умам человечества и смеётся. 🖐️😉👍
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18 час.
Юрий Селиванов
На север от города Мирный нашёл аналогичные конкреции, в массовом количестве. Так, что можно понимать несколько шире, - круглые валуны разбросаны по всему Миру.
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18 час.
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