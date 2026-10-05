Мужчина начал ходить в туалет до 100 раз в день и оказался неизлечимо болен

Британец Сас Парсад в 2011 году сначала принял почти постоянные позывы в туалет за последствия пищевого отравления, однако симптомы продолжали усиливаться: мужчина мог посещать туалет до 100 раз в день.
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