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Аргументы и Факты

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Мужчина начал ходить в туалет до 100 раз в день и оказался неизлечимо болен

Мужчина начал ходить в туалет до 100 раз в день и оказался неизлечимо болен

Британец Сас Парсад в 2011 году сначала принял почти постоянные позывы в туалет за последствия пищевого отравления, однако симптомы продолжали усиливаться: мужчина мог посещать туалет до 100 раз в день.

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