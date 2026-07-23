Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не «деградировала»

«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не «деградировала»

Еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство из-за «деградации» Коллаж "Блокнота" Злата Саприна выбрала новую спортивную родину и будет выступать за команду Киргизии.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
Этого Плю...нужно серьезно наказать за совращение малолетних! Он же на глазах у всех из детей предателей штампует!
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1 м.
Александр Дубков
он и его жена две жадных сволочи(мрази),сам он уебище,ЖЕНА ВСЕ
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1 м.
Александр Хироников
А России что? Кроме фигурного катания деньги больше некуда деть? А! Ну да! На СВО по рублику население скинется.
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1 м.