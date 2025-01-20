Женщины-снайперы: чем они превосходят своих коллег-мужчин

Женщина-снайпер далеко не редкое явление для армии. На этом непростом и опасном поприще представительницы слабого пола не только мастерски справлялись с делом, но и в некоторых аспектах значительно превосходили своих коллег-мужчин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии