В Славгороде семья приехала на похороны и обнаружила в гробу чужого человека

Во время оформления и выдачи тела сотрудники больницы допустили нарушения В Алтайском крае суд обязал Славгородскую центральную районную больницу выплатить компенсацию родственникам умершей женщины из-за грубой ошибки сотрудников морга.
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