smi.today

1 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Сектор телекоммуникаций Китая увеличил обороты на 9,3%

Сектор телекоммуникаций Китая увеличил обороты на 9,3%

Телекоммуникационный сектор Китая продемонстрировал устойчивый рост в первом квартале года, при этом развивающиеся компании в сфере больших данных и облачных вычислений демонстрируют особенно быстрый рост, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх