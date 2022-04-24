Сектор телекоммуникаций Китая увеличил обороты на 9,3%

Телекоммуникационный сектор Китая продемонстрировал устойчивый рост в первом квартале года, при этом развивающиеся компании в сфере больших данных и облачных вычислений демонстрируют особенно быстрый рост, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.