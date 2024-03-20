Мария Захарова достойно ответила немецким властям на их, как им казалось, остроумный ход

По поводу Финляндии и Испании - точно следует затребовать возмещение за геноцид по отношению к жителям Ленинграда! Многие погибли, многие умерли, не дождавшись этих выплат, которые, конечно, не вернут человеческих жизней, не возместят морального и психологического урона, нанесенного финскими фашистами, фашистами из голубой дивизии Франко и фашистами из прибалтийских стран! Но иск должен быть пред'явлен от лица России! Пусть эти деньги поступят в фонд памяти жертв ВОВ, а распорядиться ими Россия сумеет!

Андрей Бедный

Вот до сих пор не понимаю, а почему мы должны кому-то что-то доказывать из происходящего в своей стране. У нас что, пытаются стать большей демократией чем они? Тот же СССР или даже Империя не сильно спрашивали выбирая царя или Генсека. Поставили перед фактом и пусть живут с этим, а все прочее это вмешательство в наши дела и должно жестко пресекаться.