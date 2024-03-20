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Мария Захарова достойно ответила немецким властям на их, как им казалось, остроумный ход

Мария Захарова достойно ответила немецким властям на их, как им казалось, остроумный ход

Это же надо! Немецкие власти не признают выборов президента в России! Интересно, а Гитлер, когда воевал с СССР, признавал выборы в СССР или называл Иосифа Виссарионовича «Сталин»? Нет ли тут параллели, или они пали ниже Гитлера в дипломатическом этикете? Читаем новость.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
По поводу Финляндии и Испании - точно следует затребовать возмещение за геноцид по отношению к жителям Ленинграда! Многие погибли, многие умерли, не дождавшись этих выплат, которые, конечно, не вернут  человеческих жизней, не возместят морального и психологического урона, нанесенного финскими фашистами, фашистами из голубой дивизии Франко и фашистами из прибалтийских стран! Но иск должен быть пред&#39;явлен от лица России! Пусть эти деньги поступят в фонд памяти жертв ВОВ, а распорядиться ими Россия сумеет!
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5 час.
Александр Семенов
+++👍
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4 час.
Андрей Бедный
Вот до сих пор не понимаю, а почему мы должны кому-то что-то доказывать из происходящего в своей стране. У нас что, пытаются стать большей демократией чем они? Тот же СССР или даже Империя не сильно спрашивали выбирая царя или Генсека. Поставили перед фактом и пусть живут с этим, а все прочее это вмешательство в наши дела и должно жестко пресекаться.
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1 час.

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