❤️🔥 В Евпатории благоустроили мемориальную стену в честь защитников Родины Работы прошли в сквере имени Маршала Соколова.
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❤️🔥 В Евпатории благоустроили мемориальную стену в честь защитников Родины Работы прошли в сквере имени Маршала Соколова.