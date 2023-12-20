День святой Анфисы и Анфисы Рукодельницы – время, насыщенное традициями, приметами и заботами. Этот день, 21 декабря, приносит с собой особые обычаи и предписания, предназначенные для тех, кто верит в… Праздник 21 декабря: День святой Анфисы и Анфисы Рукодельницы – время, насыщенное традициями, приметами и заботами .
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