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Новости УрФО

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Праздник 21 декабря: День святой Анфисы и Анфисы Рукодельницы – время, насыщенное традициями, приметами и заботами

Праздник 21 декабря: День святой Анфисы и Анфисы Рукодельницы – время, насыщенное традициями, приметами и заботами

День святой Анфисы и Анфисы Рукодельницы – время, насыщенное традициями, приметами и заботами. Этот день, 21 декабря, приносит с собой особые обычаи и предписания, предназначенные для тех, кто верит в… Праздник 21 декабря: День святой Анфисы и Анфисы Рукодельницы – время, насыщенное традициями, приметами и заботами .

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