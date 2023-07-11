Наделал бы делов. Прежде всего сократил бы расходы на культурку. Неправильно это - вести войну и содержать сотню театров в одной только Москве.
Как хорошо, что я не Президент России…
Комментарии
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Н
Нина
Так бы точно надо да поскорее и еще пожестче. Придем к этому, жизнь заставит и подлюки.
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3 час.
Секушин Леонид
Никогда дорогу на красный свет не переходила?
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2 час.
Виталий Сорокин
А, если НЕТ??? Что тогда? "Поскорее", я так понял, не значит, что через ж...пу! Сколько можно терпеть и примеряться?
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2 час.
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