Как хорошо, что я не Президент России…

Так бы точно надо да поскорее и еще пожестче. Придем к этому, жизнь заставит и подлюки.

Виталий Сорокин

А, если НЕТ??? Что тогда? "Поскорее", я так понял, не значит, что через ж...пу! Сколько можно терпеть и примеряться?