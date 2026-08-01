Японские или европейские кухонные ножи — в чем ключевые отличия и что выбрать

Выбор кухонного ножа — один из самых важных решений для любого, кто готовит регулярно. Главный вопрос, который возникает у энтузиастов и профессионалов: японский или европейский (чаще всего немецкий) стиль? Японские ножи славятся невероятной остротой и точностью, европейские — надежностью и универсальностью.
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