Международная конференция в Югре: развитие цифровизации угрожает кибербезопасности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня, ФедералПресс. В Ханты-Мансийске на VI Международной конференции более 40 представителей стран Южной Америки, Азии, Европы и Африки рассказали о своем уникальном способе внедрения цифровизации и ИТ-сферы в современную жизнь.
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