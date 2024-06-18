Международная конференция в Югре: развитие цифровизации угрожает кибербезопасности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня, ФедералПресс. В Ханты-Мансийске на VI Международной конференции более 40 представителей стран Южной Америки, Азии, Европы и Африки рассказали о своем уникальном способе внедрения цифровизации и ИТ-сферы в современную жизнь.