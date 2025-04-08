Тэнасе – о скандале с освобождением преступников из тюрьмы: «Двери открыл не Закон об амнистии»

Бывший министр юстиции и экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе утверждает, что нынешний скандал вокруг освобождения пожизненно заключенных напрямую связан не с Законом об амнистии, а с тем, как он применялся.
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