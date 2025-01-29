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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин без очков против «Каролины»: 2 броска в створ и 4 промаха, 2 потери и «минус 3» за 21:39

Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче против «Харрикейнс» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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