Имя: Джанна Фамилия: Люк Полное имя: Джанна Люк Национальность: американец Родилась: 13 июня 2003 г. Страна: США Цвет волос: Черный / Коричневый Цвет глаз: Синий Размеры: (США) 33-26-37 (ЕС) Рост: 5,7; 170 см Джанна Люк Инстаграм – @giannaluke Джанна Люк TikTok – @hiitsmebabyg #Gianna #Luke.
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