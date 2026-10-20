Люблинско-Дмитровскую линию столичного метрополитена продлят на шесть километров. Новый отрезок расположат от станции «Зябликово» до поселка Мисайлово, сообщили в пресс-службе Градостроительного комплекса Москвы.
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