Военное обозрение

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Командующий СВ ВСУ генерал Сырский опасается применения Россией «климатического оружия», что окончательно сорвёт наступление под Бахмутом

Командующий СВ ВСУ генерал Сырский опасается применения Россией «климатического оружия», что окончательно сорвёт наступление под Бахмутом

Молниеносного удара по флангам российских сил на юге и севере Бахмута у ВСУ не получилось, после незначительного продвижения брошенные в прорыв подразделения ВСУ и так называемой "гвардии наступления" уперлись в оборону российских войск.

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