Песенка не очень к месту вспомнилась. Про хруст французской булки. А ещё - восторги моей племянницы, которая съездила в Париж в качестве туриста и всё восхищалась, какая там "свобода" - "представляешь, люди сидят и едят где хотят - на ступеньках памятников архитектуры, на газоне у Эйфелевой башни!".
В Париже туристов кормят продуктами, которые хранят в канализации. А мы их клопам ещё удивляемся
Комментарии
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ВераВерная
Вот это жизнь! Вот она, настоящая свобода! Запихивай в себя дерьмо на ступенях памятников цивилизации! И ничего тебе за это не будет! Справляй нужду на Елисейских полях, ложись спать на лавку у Эйфелевой башни, класс же, круто! А потом домой еще французских клопов привезти, с нашими познакомить! Свобода!
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8 час.
Аркадий Цыганов
До 1812 года хранцузы даже одеколон придумали. Русские научили их мыться. Теперь опять в канализацию лезут))))
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7 час.
лл
лина любимцева
А вы думаете, что НАШИ, российские продавцы шавермы по-другому поступают с российскими потребителями их отравы? СКОЛЬКО уже людей попало в больницы, отравившись ихней шавермой?!! Лучше брезгливым быть и голодным, чем тупо жрать их ОТРАВУ И ГРЯЗЬ!! Кто эту шаверму проталкивает что во Франции, что в России - знаете. А у этих сроду не знали, что такое гигиена и санитария...
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7 час.
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