В Париже туристов кормят продуктами, которые хранят в канализации. А мы их клопам ещё удивляемся

ВераВерная Вот это жизнь! Вот она, настоящая свобода! Запихивай в себя дерьмо на ступенях памятников цивилизации! И ничего тебе за это не будет! Справляй нужду на Елисейских полях, ложись спать на лавку у Эйфелевой башни, класс же, круто! А потом домой еще французских клопов привезти, с нашими познакомить! Свобода!

Аркадий Цыганов До 1812 года хранцузы даже одеколон придумали. Русские научили их мыться. Теперь опять в канализацию лезут))))