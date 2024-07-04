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Коля Корнеев, 4 месяца, врожденная деформация черепа, требуется операция, 1 029 550 ₽

Коля Корнеев, 4 месяца, врожденная деформация черепа, требуется операция, 1 029 550 ₽

Коля Корнеев живет в Нижнем Новгороде с родителями и двумя старшими братьями. У малыша слишком рано начали срастаться швы черепа, растущий мозг не может раздвинуть кости, ему не хватает места для того, чтобы нормально развиваться.

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