КАМАЗ выпустит новые самосвалы поколения К5

КАМАЗ в этом году планирует вывести на рынок не только седельные тягачи, но и тяжелые самосвалы нового семейства К5, сообщил главный конструктор — директор НТЦ КАМАЗа Евгений Макаров.
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