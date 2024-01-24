Reuters: Израиль и ХАМАС достигли согласия на обмен пленных и перемирие на месяц

Между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.
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