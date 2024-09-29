Военного мемориала под Киевом не будет – Европа против

Николай Большаков 28 сентября 2024 г. Строительство широко разрекламированного Национального военного мемориала под Киевом, на котором планировалось захоронить более 200 тысяч украинских военных, внезапно остановилось.
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