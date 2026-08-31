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Мировое обозрение

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Песков: Путин в ходе переговоров проинформировал Моди о ходе СВО

Песков: Путин в ходе переговоров проинформировал Моди о ходе СВО

Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и проинформировал его о ходе спецоперации на Украине.

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