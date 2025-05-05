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Политолог объяснил, почему Зеленского злит присутствие гостей из ЕС в Москве

Политолог объяснил, почему Зеленского злит присутствие гостей из ЕС в Москве

Владимиру Зеленскому не даёт покоя тот факт, что далеко не все западные политики выступают за членство Украины в Евросоюзе, заявил RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.

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