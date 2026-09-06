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«Будет самая тяжёлая военная зима в истории Украины» – военный пропагандист

«Будет самая тяжёлая военная зима в истории Украины» – военный пропагандист

Россия развернула серьёзные силы для борьбы в малом воздухе – и получила возможность дестабилизировать украинские боевые порядки одними дронами.

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