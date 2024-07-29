Французская пресса: будущее Украины зависит от президентских выборов в США Французская пресса комментирует военно-политическую обстановку на Украине.
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Французская пресса: будущее Украины зависит от президентских выборов в США Французская пресса комментирует военно-политическую обстановку на Украине.
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