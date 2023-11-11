Путин сменил посла России в Пакистане

Президент РФ Владимир Путин освободил Данилу Ганича от должности посла России в Пакистане. В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Исламской Республике Пакистан».