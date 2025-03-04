Гостеприимный гетеризм: как этот обычай появился на Руси

Явление, когда хозяин дома в знак особого расположения к визитёрам предлагает им в качестве подарка провести ночь любви с собственной женой или дочерью, в этнографии получило название гостеприимный гетеризм.
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