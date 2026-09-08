Эксклюзив: интервью с Борисом Дергачевым о романтике в браке, воспитании сына и работе с детьми-актерами

Актер представил новый фильм — «Мой папа — медведь 2» Кадр из сериала «Короче»Если вы смотрели первую часть фильма «Мой папа — медведь», то наверняка помните героя Мишу, которого играет Борис Дергачев.
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