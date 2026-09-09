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ИИ и международная безопасность

ИИ и международная безопасность

В ООН на фоне регулярно появляющихся новостей о том, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы, призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность ИИ-технологий.

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