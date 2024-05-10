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“Это шокирует”, – Полина Гагарина отказала Максиму Виторгану в участии в его марафоне

“Это шокирует”, – Полина Гагарина отказала Максиму Виторгану в участии в его марафоне

Актер Максим Виторган поделился информацией в своих социальных сетях о том, что несколько лет назад он вместе с коллегой Юлией Пересильд организовал марафон, в котором артисты читали отрывки из книги “У войны не женское лицо” в прямом эфире.

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