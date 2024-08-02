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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024, 3 августа, все медали дня: разыграют 31 комплект наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Стрельба Женщины, пистолет, 25 м 10:30 Мужчины, скит 16:30 Конный спорт Командная выездка 11:00 Академическая гребля Женщины, одиночки 10:30 Мужчины, одиночки 10:42 Женщины, восьмерки 11:50 Мужчины, восьмерки 12:10 Велоспорт Велошоссе, групповая гонка 12:00 Теннис Мужчины, парный разряд 13:00 Женщины, одиночный разряд 13:00 Парусный спорт Виндсерфинг, женщины 13:13 Виндсерфинг, мужчины 13:33 Настольный теннис Женщины  15:30 Стрельба из лука Женщины, индивидуальное первенство  15:46 Спортивная гимнастика Мужчины, вольные упражнения 16:30 Женщины, опорный прыжок 17:20 Мужчины, конь 18:16 Дзюдо Командный микст 17:00 Бадминтон Женщины, парный разряд 17:10 Легкая атлетика Мужчины Толкание ядра 20:35 Десятиборье 22:45 Женщины Тройной прыжок 21:20 100 м 22:20 Смешанная эстафета, 4x400 м 21:55 Фехтование Женщины, командная сабля 21:00 Плавание Мужчины 100 м, баттерфляй 21:30 Женщины 200 м, комплекс 22:08 800 м, вольный стиль 22:28 Микст Комбинированная эстафета 4x100 м 22:58 Серфинг Мужчины 23:00 Женщины 00:12 (4 августа) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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