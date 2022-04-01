Букву «V» в небе Хабаровска создали военнослужащие ВВО в рамках поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине

Военнослужащие авиационной воинской части, дислоцированной в Хабаровском крае, для осуществления военно-патриотической акции подготовили аэродромные прожекторы, предназначенные для освещения взлетно-посадочной полосы в тёмное время суток.
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