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Кимаковский: Освобождение Николаевки ускорило окружение Артемовска

Кимаковский: Освобождение Николаевки ускорило окружение Артемовска

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский выступил с утверждением о том, что установление контроля над Николаевкой серьёзно ускорило выполнение задачи по взятию Артёмовска в окружение.

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