NYT: Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите БРИКС

REUTERS/File Photo Президент Турции Реджеп Эрдоган стал самым неординарным гостем саммита стран БРИКС в Казани, поскольку был единственным представителем государства-члена НАТО, сообщили в газете The New York Times.
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