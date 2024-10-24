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NYT: Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите БРИКС

NYT: Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите БРИКС

REUTERS/File Photo Президент Турции Реджеп Эрдоган стал самым неординарным гостем саммита стран БРИКС в Казани, поскольку был единственным представителем государства-члена НАТО, сообщили в газете The New York Times.

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