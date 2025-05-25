Эксперт Джонсон: Западу не удалось подчинить Москву Успех России в ходе спецоперации и итог недавнего телефонного разговора между главой РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом говорит о том, что Западу не удалось подчинить Москву.