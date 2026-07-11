Как молиться, чтобы встретить любимого – совет иерея Лукьянова

Священник Федор Лукьянов рассказал, как молиться, чтобы встретить любимогоПредседатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов рассказал, как правильно молиться о встрече с будущим супругом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии