Как молиться, чтобы встретить любимого – совет иерея Лукьянова

Священник Федор Лукьянов рассказал, как молиться, чтобы встретить любимогоПредседатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов рассказал, как правильно молиться о встрече с будущим супругом.