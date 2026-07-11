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Царьград

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Как молиться, чтобы встретить любимого – совет иерея Лукьянова

Как молиться, чтобы встретить любимого – совет иерея Лукьянова

Священник Федор Лукьянов рассказал, как молиться, чтобы встретить любимогоПредседатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов рассказал, как правильно молиться о встрече с будущим супругом.

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