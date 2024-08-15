Умер основатель авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России» Харчевский

Военный летчик-снайпер, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», генерал-майор в отставке Александр Харчевский умер в возрасте 74 лет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии