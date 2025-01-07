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Общий совокупный доход букмекера Bet365 составил 630 млн долларов за 2024 финансовый год

Букмекер Bet365 опубликовал отчет за 2024 финансовый год. Годовой финансовый отчет охватывает 53-недельный период, закончившийся 31 марта 2024-го.

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