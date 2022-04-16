Popcaketv

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Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова создала коллекцию одежды: кутюр или теннис?

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова создала коллекцию одежды: кутюр или теннис?

14 апреля в Москве состоялась презентация долгожданной коллекции SS’22 «ВЕРЬ В СЕБЯ» — коллаборации ALRAWASH и Kate Makarova.

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