В 2023 году доля рынка криптоторговли Binance упала до 30%

В течение года крупнейшая в мире криптобиржа Binance постепенно теряла свою долю на спотовом рынке, поскольку компания столкнулась с рядом обвинений со стороны регулирующих органов, в том числе к ее основателю и генеральному директору Чанпэну Чжао.
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