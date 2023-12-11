В 2023 году доля рынка криптоторговли Binance упала до 30%

В течение года крупнейшая в мире криптобиржа Binance постепенно теряла свою долю на спотовом рынке, поскольку компания столкнулась с рядом обвинений со стороны регулирующих органов, в том числе к ее основателю и генеральному директору Чанпэну Чжао.