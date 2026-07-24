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Царьград

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Кирилл Тренин рассказал о применении ИИ в кинопроизводстве

Кирилл Тренин рассказал о применении ИИ в кинопроизводстве

Кирилл Тренин из «КИОН» объяснил, как нейросети активно используются на этапе пост-продакшн в кино. Он подчеркнул, что нейросети пока не могут полностью заменить авторов сценариев.

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