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Концерт певицы Доры в Саратове отменили во второй раз

Концерт певицы Доры в Саратове отменили во второй раз

Концерт певицы Доры (настоящее имя Дарья Шиханова) отменили в Саратове во второй раз. Событие должно было состояться в клубе «Чермет» 8 июня, однако за два часа до начала организаторы объявили о его переносе.

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