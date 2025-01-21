Хорошо, что не выкинула остатки обоев. У меня классная свежая идея, что с ними сделать для порядка и красоты в доме

Всем привет! Как бы точно ни высчитывала количество обоев для ремонта, всегда остаются излишки, точно не рассчитаешь.
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