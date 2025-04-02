Зарплату российских губернаторов приравняли к зарплате вице-премьеров федерального правительства. Соответствующий указ накануне подписал президент Путин.
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Зарплату российских губернаторов приравняли к зарплате вице-премьеров федерального правительства. Соответствующий указ накануне подписал президент Путин.