Уроженца Ростовской области, служившего спасателем, похоронили в Подмосковье

Сотрудник МЧС России погиб при взрыве газа в Балашихе, пытаясь спасти жизни матери и ребёнку.В ужасной трагедии, которая произошла в подмосковной Балашихе, погиб уроженец Ростовской области, героический спасатель Олег Калмыков.
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