В Чите зафиксировали трехкратное превышение концентрации сероводорода в воздухе

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы. Об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в Ингодинском районе максимальные разовые концентрации сероводорода превысили допустимые нормы в 3,6 раз, тогда как в Железнодорожном районе превышены концетрации диоксида азота оказались в 1,7 раза.