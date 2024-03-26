Американская рок-группа Garbage выразила соболезнования жертвам теракта в «Крокусе»

Американская группа Garbage, выступавшая в «Крокусе», выразила соболезнования жертвам теракта Больше новостей в сюжете: Теракт в «Крокусе» Группа выступала с концертами в «Крокус Сити Холле» в 2012 и 2015 годах.
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